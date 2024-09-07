Avrupa Kürek Şampiyonası Edirne’de başladı

Kadın ve erkek sporcuların ayrı ayrı mücadele ettiği şampiyonaya, bugün itibarıyla 28 ülkeden 600 sporcu katıldı. Türkiye Kürek Milli Takımı ise 12 kategoride 35 sporcuyla temsil ediliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın ilk gününde eleme ve sıralama yarışmalarının yapıldığını belirterek, “Bugün ilk günümüz. Eleme ve sıralama yarışmaları gerçekleştiriliyor. 6 ekipten fazla katılım olan yarışmalarda elemeler, yarı finaller ve çeyrek finaller yapılıyor. Daha düşük katılımlı yarışmalarda ise sadece sıralama turu yapılıyor. İlk yarışlar başladı ve dereceler oldukça güzel. Burada organizasyonun kalitesini değerlendiren hakemlerimiz arasında Macaristan’dan Eva Hanım da bulunuyor. Kendisi son gün yorumlarında, ‘Paris’de bile daha çok eksik bulmuştum’ dedi. Bu bizim için büyük bir gurur ve gelecekte daha büyük organizasyonları yapabileceğimizin habercisi,” şeklinde konuştu.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.