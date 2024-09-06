Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. İşte temsilcilerimizin sırası

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması kuralarının çekilmesi ile birlikte geri sayım başladı. Avrupa’nın en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.

Açıklanan oranlara göre UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek takım olarak 5.2 oranla Tottenham gösterildi.

Tottenham’ı 5.6 oranla bir diğer İngiliz kulübü Manchester United ve 8.4 oranla İtalya’dan Roma takip etti.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray 19 oranla 7. Sırada yer alırken Beşiktaş ise 35 oranla 10. Sırada yer aldı.

İşte oranlar:

1- Tottenham: 5.2

2- Manchester United: 5.6

3- Roma: 8.4

4- Athletic Bilbao: 11

4- Porto: 11

4- Real Sociedad: 11

5- Lazio: 14

6- Eintracht Frankfurt: 19

7- FENERBAHÇE: 19

7- GALATASARAY: 19

7- Lyon: 19

7- Nice: 19

8- Ajax: 23

8- Olympiakos: 23

9- AZ Alkmaar: 30

9- Hoffenheim: 30

10- BEŞİKTAŞ: 35

10- Braga: 35