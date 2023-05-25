Avrupa Merkez Bankası enerji desteklerinin kaldırılmasını istedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji krizi nedeniyle uygulamaya koydukları çeşitli destek programlarına son vermeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası enerji desteklerinin kaldırılmasını istedi

Guindos, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avro Bölgesi'nde ekim ayında zirve yapan enflasyonun nisan ayında yüzde 7 seviyesinde belirlendiğini anımsatan Guindos, "Çekirdek enflasyon, kısmen girdi maliyeti baskıları nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Guindos, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin, beklenenden yüksek ücret ve kar marjı artışı ile uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hedefleri üzerine çıkması olduğunu anlattı.

Enflasyon görünümünün çok uzun süredir yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle ECB'nin son toplantısında temel politika faizlerini tekrar 25 baz puan artırma kararı aldığını hatırlatan Guindos, politika kararlarının ekonomik ve finansal veriler ile enflasyonun ana dinamiklerinin değerlendirilmesine göre alınacağını anlattı.

Guindos, "Gelecekteki enflasyon görünümü için önemli bir faktör maliye politikası tutumudur." ifadesini kullandı.

"Enerji krizi hafiflerken, hükümetler ilgili destek önlemlerini derhal ve uyumlu bir şekilde geri almalıdır." diyen Guindos, maliye politikalarının ekonomileri daha verimli hale getirmeye ve yüksek kamu borcunu kademeli olarak düşürmeye yönelik olmasının önemini vurguladı.

AB üyesi ülkeler, geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi ile birlikte artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı çok sayıda tedbir ve destek programı uygulamaya koymuştu.

Söz konusu enerji desteklemeleri ise üye ülkelerin kamu maliyelerine ciddi bir yük getiriyor.

(Kaynak: AA)

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