Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde bir nehrin üzerinden geçen köprü yıkılırken, sel felaketinde can kaybı 39'a yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Rio Grande do Sul Sivil Savunması, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi.

Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

"İNSANLARDAN EVLERİNİ TERK ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Eyalet Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklama yaptı. Vali Leite, "Zor günler olacak. İnsanlardan evlerini terk etmelerini istiyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Bazı şeyleri kaybedeceğiz ama hayatları korumalıyız. Önceliğimiz insanları kurtarmak" dedi.

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Leite, bunun "eyaletteki en büyük felaket" olduğunu, Rio Grande do Sul'un "savaş halinde" olduğunu ifade etti.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel, eyalette büyük hasara yol açarken, yollar ve köprüler yıkıldı. Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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