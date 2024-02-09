Avrupa Merkez Bankası üyesinden enflasyon mesajı

Lane, ekonomik verilerin yakın vadede enflasyondaki düşüş sürecinin gerçekte beklenenden daha hızlı ilerleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Bunun olumlu bir gelişme olarak görülebileceğini kaydeden Lane, ancak enflasyonun hızlı düşmesinin 2025 ve sonrasında enflasyonist baskılara yol açabileceğini ve görünümü karmaşıklaştırabileceğini belirtti.

Lane, dördüncü ve ilk çeyreğe ait pek çok önemli verinin hala eksik olmasına rağmen ücret göstergelerinin artık ücret artışında hafif bir yavaşlama gösterdiğini söyledi.

AMB, 25 Ocak’taki toplantısında beklentilere paralel olarak mevduat faizini yüzde 4,00 seviyesinde tutmuştu. Karar metninde, bilançonun küçültülmesi konusunda AMB'nin Aralık 2023'te açıkladığı plana sadık kalacağı belirtilmişti.