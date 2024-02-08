Bitcoin 45 bin doları aştı

Kaynak: AA
Bitcoin 45 bin doları aştı
Kripto para birimi olan Bitcoin, son yedi günde değerini yüzde 6’dan fazla artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin devam etmesiyle Bitcoin’in fiyatı 45 bin doların üzerine çıktı.

Coinmarketcap adlı analiz şirketinin verilerine göre, Bitcoin dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 4,6 artış göstererek 1 trilyon 703 milyar dolara ulaştı. Bitcoin, en büyük kripto para birimi olup, spot Bitcoin ETF’lerine olan yatırımların 9 gündür süren artışıyla son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

Bu yıl büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve daha destekleyici bir para politikasına yönelmesi bekleniyor, bu da Bitcoin’deki artışı destekliyor. Bugün TSİ 19.10 itibarıyla 45 bin 300 dolardan işlem gören Bitcoin, 11 Ocak’tan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin’in haftalık değer kazancı yüzde 6,3’ü aştı.

Ekim 2023’ten bu yana Bitcoin, yüzde 70’ten fazla değer kazandı. Ancak, Kasım 2021’deki 68 bin 990 dolarlık rekor seviyesinden hala oldukça uzakta. Geçen yıl Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.

Analistler, Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak olan yarılanma (halving) süreci nedeniyle, kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini belirtiyorlar.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2,7 değer kazanarak 2 bin 441 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum, 2021’de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 Ocak’ta 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı.

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