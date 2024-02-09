Yellen’dan bankacılık sektörüne stres ve kayıp uyarısı

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Yellen, ticari gayrimenkule yönelik talepteki azalışın emlak ve bankacılık sektörlerine etkisinin sorulması üzerine, konuyu kapsamlı bir şekilde incelediklerini ve riskleri anlamak amacıyla bankacılık denetçileriyle beraber çalıştıklarını belirtti.

"Bu gelişmelerden olumsuz etkilenen küçük bankalar olabilir"

Yellen, "Faiz oranları oldukça yüksek, değerlemeler düşüyor. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak stres ve kayıpların olacağı açık." İfadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Büyük bankaların riski oldukça düşük ancak bu gelişmelerden olumsuz etkilenen daha küçük bankalar olabilir." diye konuştu.

"Sistem iyi bir sermayeye sahip"

ABD'de bankacılık sektörünün güçlü olup olmadığının sorulması üzerine Yellen, "Her şeyi göz önüne aldığında cevap evet." cevabını verdi.

Yellen, "Bazı bankalar için bu bir endişe kaynağı olacak, ancak her şey hesaba katıldığında sistem iyi bir sermayeye sahip." İfadelerini kullandı.