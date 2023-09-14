Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası verdiği bu kararla 24 yıllık faiz rekorunu kırmış oldu

KAYNAK: AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu. ECB faizi, bu artışla 1999'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İlgili Haberler
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu Güncel
Ankara'da metro beklerken bayılan kadın raylara düştü. Ölümden kıl payı kurtuldu
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar Magazin
Yasemin Sakallıoğlu: 30-40 yıldır evli olanlar yeniden düğün yapsınlar
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi Güncel
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı Ekonomi
Sektörün lokomotifi kuyumcular gram altının 2500 lirayı göreceği tarihi açıkladı
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek Dünya
Erdoğan ve Miçotakis 20 Eylül'de görüşecek
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti Ekonomi
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklında zoru olmak deyiminin anlamı nedir?