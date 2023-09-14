KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti

Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş serisi üçüncü hafta da sürdü. KKM büyüklüğü ise 8 Eylül itibarıyla 3,332 trilyon liraya indi. Üç haftalık kaçış ise 75,34 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti

Kur Korumalı Mevduat...Kurtarıcı olarak lanse edilen KKM, Hazine'den milyarlarca lira hortumladıktan sonra İktidar Kur Korumalı Mevduat'tan kurtulmak için bin bir çare bulmaya çalıştı. KKM sisteminden çıkışlar üçüncü hafta da sürdü.Düzenlemeler yapılmıştı. O düzenlemeler sonucudan KKM'den üç hafta içinde 75,34 milyar liralık çıkış oldu.

RAKAMLARI BDDK AÇIKLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre KKM büyüklüğü 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 15,7 milyar lira geriledi.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarından TL mevduata dönüşüm hedefini açıkladığı 20 Ağustos gününden bu yana toplam gerileme ise 75,34 milyar liraya ulaştı. KKM hesapları, 25 Ağustos haftasında 40 milyar lira, 1 Eylül haftasında ise 20 milyar lira düşüş yaşamıştı.

Bankacılık sektörü kaynakları ise kur korumalı mevduat hesaplarından düşüşün Merkez Bankası’nın istediği seviyede olmadığına işaret etmiş, Resmi Gazete ile gelen yeni zorunlu karşılık kararını da piyasa uzmanları hem bu dönüşümü hızlandırmak hem de piyasada oluşan fazla likiditeyi çekmek açısından önemli bulmuştu.

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