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Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Avrupa Otoyolu’nun Tekirdağ Çorlu ilçesi mevkiinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:10
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Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İHA

Kaza, Seymen Mahallesi - Ağırmeşe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Yusufcan A. idaresindeki otomobil ile Yusuf K. idaresindeki araç çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, diğer aracın sürücüsü Yusuf K. ve yanında yolcu olarak bulunan Abdülhamit T. yaralandı. Yaralılardan biri Çorlu Devlet Hastanesine, diğeri de Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusufcan A., “Aracım hurdaya döndü, çok şükür yara almadan atlattık. Diğer araç sürücüsü dönüş yasağı olan yerden sinyal dahi vermeden, hatalı dönüş yapmaya çalışıyordu ve biz de 120 km hızla giderken çarpıştık. Anlık oldu, frene bile basamadım. Duyduğumuza göre, tuvalet molası verecekmişler” diye konuştu.

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