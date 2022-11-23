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Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı "terör destekçisi ülke" sayan tasarıyı kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP), "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenlediği suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:14
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Avrupa Parlamentosu insanlık dışı ve zalimce eylemler düzenlediği suçlamasıyla Rusya'yı terörü destekleyen ülke olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı ''terör destekçisi ülke'' sayan tasarıyı kabul etti
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Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla geçti.

Bağlayıcılığı bulunmayan sembolik tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'da sivil halka kasıtlı olarak saldırılar düzenlediği, sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası insani hukuku tanımadığı, gıdayı silah olarak kullandığı belirtildi.

Rusya'nın "savaş suçu" işlediği, eylemlerinin Ukrayna halkına karşı "terör niteliği taşıdığı" ifadesine yer verilen tasarıda, bu sebeplerle Avrupa Parlamentosunun, Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıdığı kaydedildi.

Tasarıda, AB'nin terör listesiyle ilgili yasal çerçevenin yenilenmesi, böylece Rusya'nın bu listeye alınmasının sağlanması talep edildi. Bu sırada Wagner Grubu ile Rusya'nın finanse ettiği silahlı grupların terör listesine alınması istendi.

AP milletvekilleri tasarıda, Rusya'yı Ukrayna'da binlerce sivilin, yüzlerce çocuğun ölümünden sorumlu tutarak Rusya'nın, şu ana kadar 40 binden fazla "savaş suçunun" belgelendiğini kaydetti.

Tasarıda, Rusya'nın uluslararası izolasyonunun yoğunlaştırılması, AB'de propaganda yapan Rusya ile bağlantılı kuruluşların kapatılması veya yasaklanması çağrısı yapıldı.

Milletvekilleri ayrıca AB'nin Rusya'ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin de tamamlanmasını istedi.

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