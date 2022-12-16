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Hentbolde Türkiye'ye büyük gurur

Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT) 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:51
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Avrupa Plaj Turu Finalleri Antalya'da yapılacak: Hentbolda dünyanın gözü Türkiye'de olacak

Hentbolde Türkiye'ye büyük gurur
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yürütme Kurulu, plaj hentbolunda Türkiye'nin adaylık başvurusunu kabul ederek finallerin Türkiye'de yapılmasına karar verdi.

Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finaller, Konyaaltı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda 14 kadın ve 14 erkek takımı mücadele edecek. Ev sahibi ülke olarak Türkiye'den de iki takım finallere katılacak.

EHF Yürütme Kurulu, Eylül ayında yaptığı toplantıda da Plaj Hentbolu 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesine karar vermişti.

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