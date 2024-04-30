ABD’de üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta: Akademisyenlere ters kelepçe

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) devam eden Gazze Şeridi’ne destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı.

Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'nde öğrenciler kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Üniversitenin bahçesine çadır kuran öğrencilere müdahale eden polis, biber gazı ve elektroşok silahı kullandı.

Protesto gösterisinde henüz kaç öğrencinin gözaltına alındığı bilinmiyor.

Polisin Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni gözaltına aldığı aktarıldı.

ÜNİVERSİTELERDEKİ PROTESTOLARDA 400’DEN FAZLA GÖZALTI

ABD’de 18 Nisan tarihinden bu yana aralarında; New York Üniversitesi (NYU), Georgetown Üniversitesi, Güney California Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, George Columbia Üniversitesi ve Washington Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok üniversitede düzenlenen Gazze’ye destek protestolarında 400’den fazla öğrenci gözaltına alındı.