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Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, "Bugün sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum" dedi

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:36
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Avrupa şampiyonu Danışmaz, madalyasını depremzedelere armağan etti

Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanarak tarihe geçen Tuğba Danışmaz, başarısını depremzedelere armağan ettiğini söyledi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı ben de çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür." diye konuştu.

Şampiyonada böyle bir performans bekleyip beklemediğini sorusuna, 'Evet' yanıtını veren milli atlet, şampiyonaya hazırlık süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Biz eylül ayında sezona başlamıştık. Kendi ülkemizde, seyircimizin önünde madalya kazanmak için hazırlandık. Hedefimiz, önceliklerimiz değişti. Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir, bir anlamı yoktur artık. Bugün sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum."

Milli sporcu, bir sonraki hedefinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale kalmak olduğunu kaydetti.

 

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