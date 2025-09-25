Avrupa semalarında dron krizi: AB "Drone Duvarı" gündemiyle toplanacak

Danimarka hava trafiği bir hafta içinde ikinci kez vukua gelen dron ihlaliyle sarsıldı. İlk olarak Aalborg Havalimanı yetkilileri tarafından rapor edilen dron ihlalinin ardından üç havalimanı daha benzer ihlal uyarısında bulundu. Dron ihlalleri hakkındaki raporlar sonrasında Danimarka hava trafiği geçici olarak durduruldu.

KOORDİNELİ SALDIRI ŞÜPHESİ

Resmi açıklamaya göre ilk dron ihlali, Çarşamba akşamı yerel saatle 21:00'te başladı. Raporda yer alan bilgilere göre havacılık güvenlik birimleri tarafından Aalborg hava sahasında "birden fazla" dron tespit edildi.

Aalborg Havalimanı'ndan gönderilen raporlarla harekete geçen Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, resmi adıyla Eurocontrol, Danimarka hava sahasındaki dron ihlalleri nedeniyle Aalborg'daki tüm uçuşları Perşembe günü 4:00 GMT'ye kadar "istisnası olmaksızın" durdurma kararı aldı.

Aalborg hava sahasının kapatılmasından kısa süre sonra Esbjerg, Sønderborg ve Skrydstrup Havalimanlarındaki yetkililerden de benzer raporlamalar geçilmiş olsa da söz konusu havalimanlarındaki uçuşlar hakkında herhangi bir iptal kararı çıkmadı. Skrydstrup Havalimanı, Danimarka'nın F-16 ve F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yapmasıyla Avrupa hava güvenliği konusunda oldukça kritik bir öneme sahip.

YETKİLİLERDEN 'HİBRİD SALDIRI' AÇIKLAMASI

Danimarka Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olayları "hibrid saldırı" olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Poulsen, yaptığı açıklamada "Ülkemizdeki farklı havalimanları civarında ve hemen hemen aynı anda gerçekleşen bu sistematik operasyonlar, işin arkasında profesyonel bir aktör olduğunda şüpheye yer bırakmıyor" ifadelerini kullandıktan sonra fail olarak Rusya'yı suçlamak için elde hiç bir kanıt bulunmadığının altını çizdi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ortaya atılan iddialar sonrasında Rusya'nın olaylarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını, ortaya atılan savların "tamamen dayanaksız" olduğunu belirtti.

Hava güvenliğinden sorumlu yetkili birimlerin dronları indirme operasyonlarında başarı sağlanamaması üzerine Danimarka Savunma Kuvvetleri göreve davet edildi. Savunma Bakanı Michael Hyldgaard muvaffakiyetle neticelenen dron imha operasyonu sonrasında yaptığı açıklamada söz konusu ihlallerin halk güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirttikten sonra sonra söz konusu dronların düşürülmemesine ilişkin kararın "fikir birliğiyle" alındığını vurguladı.

OLAYLARIN GENİŞ BAĞLAMI

Dün yaşanan ve bugün son bulan dron ihlalleri, Danimarka'ya yönelik son bir kaç yıldır artış gösteren tacizlerin son halkası olarak görülüyor. Geçtiğimiz Pazartesi, Kopenhag Havalimanı'nda yaşanan ve 20.000 yolcuyu etkileyen benzer bir dron operasyonu sonrasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Bunda Rusya'nın parmağının olmadığını söyleyemem" şeklinde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Aynı günün akşamında ise Norveç'in Oslo Havalimanı'nda dron ihlali tespit edilmiş ve ülkedeki bütün uçuşlar üç saatliğine askıya alındı.

Yaşanan ve giderek daha da sıklaşan benzer olaylar NATO ve AB yetkilileri tarafından sınırlardaki "sürekli meydan okumanın parçası" olarak yorumlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçenlerde yaptığı bir açıklamada, AB'nin "dron duvarı" oluşturulması gerektiğini vurgulayarak üye ülkelere konu hakkında "daha fazla talepkar" olma çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı'nın çağrısına kayıtsız kalmayan AB üyeleri, önümüzdeki Cuma günü "drone duvarı" başta olmak üzere hava güvenliği gündemiyle bir araya gelecek.