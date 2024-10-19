Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik’in ölüm nedeni belli oldu

Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu rolüyle izleyenlerin aklında yer edinen 51 yaşındaki oyuncu Vural Çelik dün evinde hayatını kaybetmişti. Vural Çelik’in ise ölüm nedeni merak ediliyordu. Çelik’in ölüm nedeni belli oldu. Çelik'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

SANAT DÜNYASI YASTA

51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedenini menajeri Birol Güven tarafından açıklandı. Birol Güven, oyuncunun olaydan 2 gün önce rahatsızlandığını ve hastaneye gittiğini söylerken, ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiğini aktardı. Güven, cenaze töreninin 19 Ekim tarihinde yapılacağını da not etti.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yaşamını yitirdi

KALP KRİZİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Üsküdar'daki evinde hayata gözlerini yuman 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni tespit edildi. Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Basın mensuplarına aktaran menajeri Birol Güven "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı. Yapılan incelemede kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Vural Çelik'in cenazesini bugün öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacağını Güven, belirtti.