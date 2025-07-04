Avrupa'da kimyasal silah alarmı: İstihbarat servislerinin raporları korku saldı

Ukrayna'daki savaşta gerilim tırmanırken, Batılı istihbarat servislerinden gelen son raporlar şok edici bir gerçeği ortaya koydu: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal savaş maddeleri kullanımını sistematik olarak artırdığı belirtiliyor. Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Hollanda'nın askeri ve sivil istihbarat servisleri MIVD ve AIVD'nin ortak açıklamasına göre, Rus güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve klorpikrin kullanımının artık standart bir uygulama haline geldiği ifade edildi. Klorpikrin, yüksek konsantrasyonlarda kapalı alanlarda ölümcül olabilen, Akciğer tahriş edici bir kimyasal savaş maddesi olarak biliniyor. Bu durum, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. Berlin'deki hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın bu eylemlerini kınayarak, Ukrayna'ya askeri desteğin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'DA ÇOCUKLAR HEDEFTE: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ALARM

Ukrayna'da süren savaşın en masum kurbanları çocuklar olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 5 Temmuz 2025 Cuma günü Cenevre'de yapılan açıklamaya göre, 2025 Mart başından bu yana üç ay içinde 222 çocuk ve genç hayatını kaybetti veya yaralandı. Bu sayı, önceki üç aylık döneme göre tam üç kat artış gösteriyor. UNICEF, özellikle yerleşim bölgelerinde devam eden patlayıcı silah kullanımının ölümcül etkilerine dikkat çekti. Sadece 2025 Nisan'ında 97 çocuğun öldürüldüğü veya sakat bırakıldığı belirtilirken, bu rakamın 2022 Haziran'ından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanan tek bir ayda kaydedilen en yüksek çocuk mağduru sayısı olduğu bildirildi. Cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan birçok çocuğun gelişimsel bozukluklar gösterdiği ve çoğunun tek başına hayatta kalma mücadelesi verdiği de raporlar arasında yer alıyor.

DİPLOMATİK ÇIKMAZ VE SAVAŞIN ACI YÜZÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilememesi, diplomatik çabaların çıkmaza girdiğini gösteriyor. Trump, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin ardından "Putin'in durmak istediğini sanmıyorum, bu gerçekten kötü" ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya'nın son saldırılarının, Putin'in barışa ilgi duymadığının açık bir işareti olduğunu belirtti. Sybiha, saldırıların Trump ile Putin arasındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşmesinin Moskova'nın ABD'ye ve barış isteyen herkese karşı tam bir saygısızlık içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Putin'le görüşen Trump: Bir ilerleme kaydedemedim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 5 Temmuz 2025 Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın son geceki saldırısını "kasıtlı olarak büyük ve alaycı" olarak nitelendirerek, "Brutal, uykusuz bir geceydi" dedi. Ukrayna ordusu da, 2022 Şubat'ında savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın en ağır hava saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 539 insansız hava aracı, 11 balistik füze ve seyir füzesiyle Ukrayna'yı hedef aldığını bildirdi. Ukrayna hava savunma birliklerinin 270 insansız hava aracını ve 2 seyir füzesini düşürdüğü belirtilirken, diğerlerinin elektronik harp sistemleri aracılığıyla saptırıldığı açıklandı. Kurban sayısı da artıyor; Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun açıklamasına göre, saldırılarda yaralananların sayısı en az 23'e yükseldi ve 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırılarda başkentin çeşitli bölgelerindeki binalarda yangınlar çıktığı kaydedildi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Kiev'deki Polonya Büyükelçiliği Konsolosluk Ofisi binasının da saldırılarda hasar gördüğünü ancak yaralanan olmadığını bildirdi ve Ukrayna'nın acilen hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİNDE KISITLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hükümetin Ukrayna'ya silah teslimatı kararlarına ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi. 2 Temmuz 2025 Salı günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla, ABD'nin Ukrayna'ya daha önce taahhüt ettiği bazı silah sevkiyatlarını durduracağı bildirilmişti. Bu durdurulan silahlar arasında hava savunma füzeleri, hassas güdümlü topçular ve diğer askeri teçhizat yer alıyor. Trump, 2025 Ocak'ında Beyaz Saray'a yeniden girdikten sonra bu konudaki ilk açıklamasında, eski Başkan Joe Biden'ın "tüm ülkeyi onlara silah vermek için boşalttığını ve kendimize yeterince sahip olduğumuzdan emin olmamız gerektiğini" söyledi. Ancak Trump, Ukrayna'ya yardımı tamamen kesme niyetinde olmadığını da belirtti.

ABD'nin silah sevkiyatlarını kısmen durdurma kararı üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB'yi kendi savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı. Zelenski, Danimarka'nın AB Konseyi Başkanlığını devralması nedeniyle düzenlenen bir yemekte, "Rusya'nın hiçbir alanda bize üstün olmaması için Avrupa'nın kendi savunma sanayisini kurmalıyız" dedi. Zelenski, Ukrayna'ya silah teslimatlarının ve Rusya'ya karşı yeni, sert yaptırımların Avrupa'nın güvenliği için kritik olduğunu vurguladı. Sanki Rusya'nın silah üretimi için kullanılabilecek hiçbir şey elde etmemesini sağlayacak şekilde yaptırımların tasarlanması gerektiğini belirtti.