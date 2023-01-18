18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı

Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı COVID-19 salgını öncesindeki seviyeye yaklaştı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:08
Takip Et

Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı

Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
+
Aa
-

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2022 yılında üye ülkelerde gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, salgından ciddi biçimde etkilenen AB turizm sektörü, geçen yıl önemli ölçüde toparlandı.

Salgın öncesi olan 2019 yılında toplam 2 milyar 880 milyon olan turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı, 2022'de 2 milyar 720 milyon olarak gerçekleşti. Böylece AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde geçen yıl gecelik konaklamalar, salgın öncesindeki 2019 döneminin sadece yüzde 5,6 gerisinde kaldı.

AB ülkelerinde gecelik turistik konaklama 2020'de 1 milyar 420 milyon ve 2021'de de 1 milyar 830 milyon olmuştu.

AB ülkeleri dışından gelen uluslararası turistlerin konaklaması 2019 yılında 1 milyar 360 milyon seviyesinde bulunurken, geçen yıl 1 milyar 190 milyon oldu. Böylece uluslararası turistik konaklamalar salgın öncesinin yüzde 12,6 altında kaldı.

Uluslararası turistik gece konaklama sayısı 2020'de 412,5 milyon ve 2021'de 587,8 milyon olarak belirlenmişti.

AB üyesi 3 ülkede turistik konaklanan gece sayısı Kovid-19 öncesi seviyeleri aştı. Geçen yıl turistik konaklamalar salgın öncesine kıyasla Danimarka'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 3,9 ve Belçika'da yüzde 0,5 arttı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
1
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
2
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
5
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
6
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
7
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.