Süper Lig'de sona doğru! 35. hafta heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi Eren Bozdaş
Süper Lig'de sona doğru! 35. hafta heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de sona doğru gelinirken, 35. hafta heyecanı yine Yeniçağ'da yaşanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelede verdiği Süper Lig'de son yaklaşıyor.

35. haftanın heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.

İŞTE 35. HAFTANIN PROGRAMI

CUMA
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Mirza Şeker

CUMARTESİ
16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Eren Bozdaş
19.00 Samsunspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

PAZAR
16.00 Başakşehir-Kasımpaşa: Eren Bozdaş
19.00 Gaziantep FK-Hatayspor: Volkan Aliakar
19.00 Galatasaray-Sivasspor: Sedat Kaya

PAZARTESİ
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Recep Çınar / Fatih Saboviç

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