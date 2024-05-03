Galatasaray'daki skandalları Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Florya kime peşkeş çekiliyor? Özbek'in Erden Timur'a çirkin ithamları

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü'nde olup bitenlerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde "Florya peşkeşi doğru mu" başlıklı yazısında "Galatasaray ile ilgili Fenerbahçe maçından sonra birkaç şey yazacağım demiştim ama cin şişeden çıktı. Süheyl Batum aday oldu. Madem öyle, biz de bildiklerimizi yazalım" dedikten sonra yazısına şöyle devam etti:

Taraftarın sorduğu ilk soru Erden Timur niye yok, olmayacak mı sorusuydu.

Erden Timur yok.

Eğer çok ağır bir siyasi baskı altında kalmaz ise olmayacak ama zaten olması da çok istenmiyor.

Erden Timur ile Başkan Özbek arasında çok ciddi sorunlar var, hem de yeni değil.

İlk sorun Başkan Özbek’in salladığı cüzdanının boş çıkması ve seçimin ardından ilk planlama ve nakit akış tablosu yapılırken, Başkan Özbek’in söz verdiği miktarı buraya aktaramaması ile başladı.

Erden Timur bundan duyduğu rahatsızlığı çevresi ile paylaştı.

Sonrasında ise Başkan Özbek’in Erden Timur’a yönelik karalama kampanyası başladı.

Kameralar önünde Timur’u alkışlayan ve alkışlatan Başkan, kulislerde Erden Timur ile ilgili doğru olup olmadığını bilmediğim, çok ama çok çirkin iddialar dile getirdi.

Camiada mektepli kesimlerde ise Timur’a yönelik zaten bir tepki vardı, buna mektepsizler sonra mektepli olmayan üyeler de eklendi.

Son zamanlarda ise Özbek ile ilgili çok çirkin bazı ithamlar var.

Bunların başında Florya’daki proje ile ilgili konular geliyor.

Özbek’in geçen başkanlık döneminde elden çıkardığı ama kendisinden sonraki yönetimler tarafından geri alınan Florya’da tüm projeyi Galatasaray’ın yapacağı ve paranın birkaç yüz milyon dolarlık bölümünün Riva projesinde olduğu gibi müteahhitlere kaptırılmayacağı sözü verilmişti.

Ancak şu anda iddialar çok fena.

Dursun Özbek’in aynen geçmişte yaptığı gibi, bu kez de Florya’yı birilerine peşkeş çektiği iddiaları var.

Özbek’in Abu Dhabi merkezli dev fon yönetim ve yatırım şirketi Mubadala şirketi ile Florya inşaatını içeren bir anlaşma yaptığı ve Galatasaray’ın 1 milyar dolar gelir beklediği projeyi bunun üçte biri fiyata Abu Dhabi’li şirkete devrettiği anlatılıyor.

Hatta iktidara yakın Kuzu İnşaat’ın da bununla ilgili olarak bir garanti mektubu verdiği söyleniyor.

Seçimden sonra Erden Timur’suz yönetimin futbolu yeniden Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’e teslim edeceği de camiada tepkilere neden olan bir başka konu.

Bu dedikodular üzerine de Galatasaray’da hem liseli hem lisesiz muhalefet bir araya gelip Süheyl Batum’u aday olarak ortaya çıkardı.

Batum yönetiminin, takımın sahibi Sportif AŞ’nin başına ise Ünal Aysal’ı getireceği konuşuluyor.

Şimdi Dursun Özbek’in çıkıp bu iddiaların gerçek olmadığını, Mubadala ile gizli bir anlaşma yapılmadığını ve yapılmayacağını, yanaklarının okşanmasının bu konularla alakası olmadığı anlatıp, herkesi ikna etmesi gerekiyor.

Benim ne düşündüğümü soracak olursanız.

Süheyl Batum’dan Galatasaray başkanı falan çıkmaz. Ne bilgi, ne tecrübe olarak.

Erden Timur’suz bir Dursun Özbek’in sicili ise ortada. Geçmiş dönem muhaliflerini kafalamış gibi görünüyor ama onun nedeni kişiliği değil, takımın başarısı. Bunun aslında kimin başarısı olduğunu herkes biliyor.

Ben bu seçimde gidip oy kullanmak zahmetine bile girmem.

Altı tarak, üstü şişhane…

Şu anda tek derdim var takımın şampiyon olması.