Öğrenciler, orman yangınlarına neden olabilecek çöpleri topladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde başlattığı “Orman Benim” kampanyası çerçevesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı, ormanlık alanlarda temizlik faaliyetine Buldanlı öğrenciler de katıldı.

Gülalan ve Alacaoğlu ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri ormanlık alanlarda olan öncelikle yanıcı ve yangın çıkarabilecek maddeler başta olmak üzere çöp toplama işlemi yaptılar.

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Gülalan ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri Dımbazlar Göleti yakınlarında, Alacaoğlu ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri de Alacaoğlu mahallesi çevresindeki ormanlık alanda çöp ve benzeri maddeleri, Buldan İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri nezaretinde topladılar.

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Yetkililer, kampanya ile özellikle çocuklara ormanın ehemmiyetini aktarmak ve ormanı muhafaza etme bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını, çocuklardaki ilgi ve heyecanı gördükten sonra kampanyanın hedefine ulaştığını belirttiler. Kampanya ilerleyen günlerde ilçedeki diğer okullardaki öğrenciler ile devam edecek.