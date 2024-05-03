Sezgin Baran Korkmaz annesinin beddua ettiği 3 ünlü ismi açıkladı: Belgeleri 10 gün sonra paylaşıyorum

Sezgin Baran Korkmaz, X platformundan Yusuf Aydın’ın hesabından açılan Space odasında Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularını cevapladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunu, tutuklu olmadığını vurgulayan Korkmaz, kendisini asıl hedefe koyanların CHP’de yüzde 10’luk komisyon isteyenler olduğunu iddia etti.

Kokmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Ben ne itiraf edeceğim. Benim itiraf edeceğim hiç bir şey yok. Türkiye’de benim dosyamın dışında her şeyi konuşuldu. Çünkü kimse gerçekleri konuşmak istemiyor. Kars’tan bir çocuğun çıkıp 10 bin kişiyi çalıştıracağı aklılarına gelmedi… Ben kendi ülkemde heykeli dikilecek bir adamım. Bunu yakında anlayacaksınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben bunu içten söylüyorum.

“ÇOK AZ KALDI, 10 GÜN SONRA AÇIKLIYORUM”

Beni hedefe bakan (Süleyman Soylu) koymadı. Beni hedefe beni hedefe koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun altında yatan gerçekleri hepiniz yakında göreceksiniz. Çok az kaldı. 10 gün sonra bunları paylaşacağım. O zaman yuh be diyeceksiniz. Benim ile ilgili bir kara para suçlaması var. Ben gidip kumar oynamadım…

“CHP’Lİ 3 KİŞİNİN CEBİNE 100 MİLYON DOLARDAN PARA GİRECEK DİYE…”

Ben Türkiye’yi dolandırmadım ki… Ben Türkiye’de kimseye çökmedim, çarpmadım. Devleti dolandırmadım, ihale almadım. Ama muhalefet bana niye bu kadar saldırdığını biraz düşünün. Muhalefet cumhurbaşkanı ile bir fotoğrafım çıktı diye saldırdı. Hiç düşünmediler ailemi, çalışanlarımı… Arkada ne vardı biliyor musunuz, 100 milyon dolar. Sırf CHP’li 3 kişinin cebine o 100 milyon dolardan yüzde 10 komisyon girecek diye bana öyle bir algı yarattılar ki kendilerine yakında medyada… Ben gizli saklı bir adam değilim. Her şeyim ortada… Ben utanılacak bir şey yapmadım.

“İSPAT EDENE 50 MİLYON DOLAR VERECEĞİM”

Benim bir kere duruşmaya çıktığımı ispatlayana 50 milyon dolar vereceğim. Ben hayatımda bir kere duruşmaya çıkmadım. Benim bir tane duruşmam yok. ABD’deki yargı sistemi Türkiye’deki gibi değil. O zaman ben şimdi dışarıdayım. Muhalefet şimdi niye konuşmuyor.

“ANNEM 3 KİŞİYE BEDDUA ETTİ”

Asıl benim itiraf edeceğim konular iktidarı güçlendirir. Ben muhalefet hakkında konuşursam muhalefet ortada kalmaz. Annem 3 kişiye beddua etti; Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu ve Uğur Dündar… Uğur Dündar ile ilgili çok çarpıcı belgeler açıklayacağım. Özellikle kendi TV kanalında onla bire bir yayın yapmak istiyorum. Yapacağım da… Belgeli konuşacağım. Elimde çok önemli belgeler var.

“EKOL TV BENİM DEĞİL”

Yeni kurulan Ekol TV ile bir bağlantım kesinlikle yok.