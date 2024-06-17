Avrupa’da yaşayan Türklerin Kapıkule’den geçişleri başladı

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler yaz tatili için Türkiye’ye geliyor. Gurbetçilerin Kapıkule’den geçişleri başladı. İsveç’ten gelerek Bolu’ya giden Hakan Keskin Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Keskin, "Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. İznim Kurban Bayramı'na denk geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Akraba, dost ziyaretleri, memleketin sağına soluna gideceğiz, özlediğimiz arkadaşlarımızı, özlediğimiz yerleri göreceğiz. Türkiye yazısının, Türk bayrağının altına geldiğimizde öyle mutlu oluyoruz ki, 'Oh, memlekete geldik' diyoruz. Bütün yorgunluk bitiyor. Bayramda burada olabilmek daha başka. Herkesin daha fazla vakti oluyor, bayramlaşma oluyor. Bayramın ayrı bir havası oluyor, daha farklı oluyor. Hele gurbette yaşayıp da bayramda gelmek çok daha farklı" dedi.

VALİ SEZER: TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Edirne Valisi Yunus Sezer, gerek Kurban Bayramı olması gerekse gurbetçilerin ana vatana gelmeye başlamasıyla Edirne'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında tüm önlemlerin alındığını söyledi. Vali Sezer, "Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarımızda 622 gümrük personelimiz ve 190 emniyet personelimiz olmak üzere 812 personel 24 saat esasına göre görev alarak buradaki trafik akışını ve ziyaretçi akışını kesmeden kolaylıkla giriş ve çıkış yapmalarını sağlayacak şekilde görevleri başında olacaklar" dedi.

Kentteki sınır kapılarında bütün tedbirlerin alındığını anlatan Vali Sezer, "Hem bayram tatili boyunca hem de bayram tatilinden de sonra gurbetçi sezonumuzda gelen hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı karşılamak üzere bütün tedbirlerimizi kapılarımızda, gişelerimiz de almış durumdayız. Bu dönemde hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrük personeli takviyesinde bulundular hem de Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından gümrük kapılarında personel takviyesi oldu. Bizler de bu geçişlerle ilgili olarak geçen yıllarda yaşanan aksaklıkları göz önüne alınarak kapılarda kendimiz daha hızlı geçişlerle ilgili düzenlemelere gittik. Hem emniyet hem de gümrük bölge müdürlüğümüz ortak beraber çalışarak birtakım düzenlemeler yerine getirdiler" diye konuştu.