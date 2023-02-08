8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi

Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını bildirdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:19
Takip Et

Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi

Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi
+
Aa
-

Lenarcic, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen ekipler hakkında bilgi verdi.

Yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarcic, sabah itibarıyla 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi.

Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.

Depremden etkilenen kişilerin barınmasını sağlamak amacıyla battaniye, çadır ve ısıtıcı gibi malzemelerin gönderilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Lenarcic, bunların da kısa sürede gönderileceğini aktardı.

Suriye'deki Esed rejimi yardım istedi

Lenarcic ayrıca Suriye’deki Esed rejiminin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında bu sabah yardım talep ettiğini duyurdu.

Talep kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme, ilaç, gıda gibi kalemler bulunduğunu belirten Lenarcic, "AB üyesi ülkeleri bu talebe karşılık vermeye teşvik ediyoruz." dedi.

Lenarcic, gönderilecek yardımların başka yerlere yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini yakından izleyeceklerini, sadece deprem bölgesinde yardıma muhtaç kişilere gitmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Ayrıca Lenarcic, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların farklı sektörleri kapsadığını, yardımları etkilemeyeceğini dile getirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
3
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
5
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.