Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümetinin, Goma şehri için tuttuğu Avrupa'lı paralı askerler, M23 isyancılarına karşı savunma pozisyonlarından geri çekilmek zorunda kaldılar. Goma'nın savunulması için Kinşasa yönetimi, eski Fransız askeri Romuald Létondot'un yönettiği bir grup paralı askeri işe almıştı. Ancak M23'ün hızlı ilerleyişi ve KDC ordusunun direncinin yetersizliği, Kongo'daki stratejik bir başarısızlıkla sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta, çok sayıda Rumen paralı asker, Goma'yı terk ederek, Rwanda'ya geçiş yaptı. 288 Rumen askerinin Gisenyi sınır kapısından Rwandalı askerler eşliğinde geçiş yaptığı bildirildi. Rumen hükümeti, askerlerinin güvenliğini sağlamayı vaad ettiğini açıkladı. Diğer taraftan, Rumen paralı askerlerinin komutanı Constantin Timofte, bu geri çekilme hakkında yaptığı açıklamada, KDC ordusunun savaşmaya devam etme iradesi gösteremediğini ve dolayısıyla geri çekilme kararı aldıklarını belirtti.

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KONGO’DA AVRUPA'LI ASKERLERİN VAROLUŞU VE ROLÜ

Kongo'daki paralı askerlerin çoğunluğunu oluşturan Ralf ve Agemira isimli iki özel güvenlik şirketi, Fransız bağlantılı eski askerlerin kurduğu şirketlerdir. Ralf şirketi, eski Fransız Lejyonu mensubu Horatiu Potra tarafından yönetilmektedir. Bu grup, 2022 yılında KDC hükümeti ile anlaşmalar yaparak, Goma'da eğitim ve savunma görevlerine başladı. Ancak zaman içinde, M23'ün saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte, paralı askerlerin savunma stratejisi yetersiz kaldı.

Goma’daki askeri çatışmaların derinleşmesiyle birlikte, Agemira şirketi de Ralf’le birlikte KDC’de görev alıyordu. Agemira'nın kurucusu olan eski Fransız jandarması Olivier Bazin, bu grubun operasyonlarını yöneten isimlerden biri. Bazin, Fransa-Afrika ilişkilerinde önemli bir figür olarak tanınırken, aynı zamanda KDC'deki savunma stratejisinde kritik bir rol üstlendi.

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KONGOLU ASKERLERE DESTEK

KDC, Goma şehrinin savunmasını güçlendirmek için başlangıçta Avrupa'lı paralı askerleri "eğitmen" olarak görevlendirdi. Ancak çatışmalar hızla büyüdü ve eski lejyonerler, kendilerini bir anda M23'ün saldırılarına karşı savunmada buldular. İlk büyük çatışma, Haziran 2023’te Goma havaalanına yapılan saldırıda yaşandı. Paralı askerler, isyancıların havaalanını ele geçirmesini engellemeyi başardı. Fakat, Goma'nın ilerleyen süreçteki savunulmasında başarısız olundu.

M23’ün hızla ilerlemesi, aynı zamanda Kongo hükümetinin strateji yetersizliğini de gözler önüne serdi. Yine de, paralı askerlerin görevi sadece eğitmekken, gerçek savaşta askerlerin varlığı önemli bir tehdit haline gelmişti. Goma'daki iç savaşın derinleşmesi, sadece KDC ordusunun değil, uluslararası askeri desteklerin de başarısız olduğunu gösterdi.

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GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Paralı askerlerin geri çekilmesi, sadece KDC ordusunun zayıflığını değil, aynı zamanda Goma şehrindeki iç savaşın tüm bölgeyi nasıl etkileyebileceğini de gösteriyor. Goma, bir zamanlar KDC'nin kuzeyinin stratejik kapısı olarak görülüyordu. Ancak bu bölgedeki son gelişmeler, uluslararası kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, paralı askerlerin geri çekilmesinin, daha geniş bir çatışmanın habercisi olabileceği yorumlarına yol açtı.