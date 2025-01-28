Çatışmalar şiddetlendi: Kenya’dan ABD ve Fransa’ya yardım çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda giderek kötüleşen çatışmaların sona erdirilmesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Ruto, aynı zamanda Doğu Afrika Topluluğu (EAC) dönem başkanı olarak, iki liderden bölgesel barış çabalarına destek talep etti. Her iki liderin de bu çabalara destek vereceği açıklandı.

Kongo'da şiddet tırmanıyor: İsyancılar Goma şehrini kuşattı

GOMA'DAKİ ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

Kongo'nun doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da, M23 adlı isyancı milis ile Kongo ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. M23 milisi, stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirirken, kentte yaşayan binlerce kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler, Goma’da çatışmaların hala sürdüğünü ve kentin önemli bir kısmının milislerin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, bölgede bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, 48 saat içinde özel bir zirve düzenleyeceklerini duyurdu. Ancak, hem Kongo hükümeti hem de Birleşmiş Milletler uzmanları, komşu Ruanda’yı, M23’e destek vermekle ve kendi askerlerini Kongo’ya göndermekle suçladı.

Güney Afrika, Ruanda'yı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

M23'ün ilerleyişi nedeniyle bölgeden yüz binlerce kişi kaçarken, uluslararası yardım kuruluşları güvenlik gerekçesiyle çalışanlarını geri çekti. Goma’daki Welthungerhilfe’nin yerel ofisinden Ursula Langkamp, “Goma’da halk korku içinde evlerine sığındı, gece boyunca silah ve patlama sesleri susmadı,” dedi. Kentte birçok iş yeri kapalı, eyalet valisinin ofisi yağmalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, M23’ün saldırılarını kınadı. Öte yandan, Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de görüşen Rubio, uluslararası toplumun barış çabalarını desteklemesi gerektiğini vurguladı.