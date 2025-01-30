UNICEF, Kongo için 22 milyon dolarlık yardım

UNICEF, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (RDC) Goma şehrinde yaşanan şiddet olaylarının çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla acil bir yardım kampanyası başlattı. UNICEF, 29 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, şiddetin hızla tırmanmasının ardından, bölgedeki çocuklar için 22 milyon dolar toplamayı hedeflediğini duyurdu. Bu yardım, su temini, hijyen hizmetleri, tıbbi malzemeler, kötü beslenme tedavisi ve çocukların korunması için gerekli olan yardım hizmetlerini kapsayacak.

Jean-François Basse, UNICEF’in geçici temsilcisi, bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini belirterek, "Goma'daki durum son derece endişe verici ve zaten felakete dönüşen insani kriz daha da kötüleşiyor" dedi. Basse, UNICEF’in, bölgedeki çocuklara yönelik acil yardımları sürdürebilmek için hızla finansman sağlamaya çalıştığını vurguladı.

Güney Afrika, Ruanda'yı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

BÖLGEDEKİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

Son üç ayda, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde yaklaşık 658 bin kişi yerinden edilmiştir. Bunlardan en az 282 bini çocuklardan oluşuyor. Goma, Kuzey Kivu’nun başkenti olup, burada yaşanan çatışmalar giderek şiddetlenmiş ve aileler, daha önce barındıkları yerlerden kaçmak zorunda kalmışlardır. Birçok insan, son birkaç hafta içinde üçüncü, dördüncü ya da hatta beşinci kez yer değiştirmiştir.

Çatışmalar şiddetlendi: Kenya’dan ABD ve Fransa’ya yardım çağrısı

SAĞLIK TEHDİTLERİ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ

Goma’daki insani durumun daha da kötüleşmesinin en büyük risklerinden biri, bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesidir. Yoğun kalabalıklar ve sağlıksız koşullar, kolera, kızamık ve çiçek gibi hastalıkların hızla yayılmasına olanak sağlamaktadır. UNICEF, son dönemde çocukların ailelerinden ayrılmaları ve yalnız başlarına kalmalarının çok arttığını bildirmiştir. Bu çocuklar, kaçırılma, silahlı gruplar tarafından istismar edilme ve cinsel şiddet gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadır.

Fransız Büyükelçiliği’ne saldırı: Kongo'da gerilim artıyor

ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI VE RİSKLER

UNICEF, acil yardım sağlamak için bölgedeki sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına hız verdi. Bunun yanında, UNICEF’in özellikle malnütrisyon tedavisi ve çocukların güvenliğini sağlama çabaları büyük önem taşımaktadır. UNICEF’in açıklamasında, bölgedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin altı çizildi ve bu durumun, çocukların yaşamını tehdit eden hastalıkların hızla yayılmasına neden olabileceği belirtildi.