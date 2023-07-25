Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı

Gurbetçilerin en çok kullandığı sınır kapısı her yıl olduğu gibi Kapıkule oldu. 179 bin 835 araç ve 737 bin 639 yolcu ile ilk sırada yer alan Kapıkule'yi 49 bin 194 araç ve 193 bin 371 yolcu ile İpsala, 32 bin 869 araç ve 129 bin 378 yolcu ile Hamzabeyli, 19 bin 606 araç ve 87 bin 267 yolcu ile Dereköy, 14 bin 475 araç ve 38 bin 834 yolcu ile Pazarkule takip etti.

