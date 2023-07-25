Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı

Avrupalı Türkler bir anda izne çıkınca Kapıkule kilitlendi. Uzun kuyruklar oluştu

KAYNAK: AA
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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 1
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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 2

Avrupa'da yaşayan Türklerin kara yoluyla yurda gelişlerde kullandığı Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından, tatil sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 295 bin 979 araç ile 1 milyon 186 bin 489 yolcu giriş yaptı.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 3

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişleri sürdü.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 4

İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türkler, uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 5

Gurbetçilerin en çok kullandığı sınır kapısı her yıl olduğu gibi Kapıkule oldu. 179 bin 835 araç ve 737 bin 639 yolcu ile ilk sırada yer alan Kapıkule'yi 49 bin 194 araç ve 193 bin 371 yolcu ile İpsala, 32 bin 869 araç ve 129 bin 378 yolcu ile Hamzabeyli, 19 bin 606 araç ve 87 bin 267 yolcu ile Dereköy, 14 bin 475 araç ve 38 bin 834 yolcu ile Pazarkule takip etti.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 6

Aynı anda yüzlerce otomobil Kapıkule'ye dayanınca, uzun kuyruklar oluştu.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 7

İşte o uzun kuyruklar dronla görüntülendi.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 8

Avrupalı Türkler'in ülkeye girişleri uzun zaman aldı.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 9

Kapıkule'deki bütün pasaport kontrol noktaları çalışmasına rağmen kuyruklar bitmedi.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 10

Edirne'deki diğer sınır kapılarında da kuyruklar oluştu.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 11

İpsala Sınır kapısında da kuyruklar oluştu

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 12
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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 13
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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 14
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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 15

"Memleketimizin taşını toprağını görmeye geldik"
Almanya'nın başkenti Berlin'den ailesiyle birlikte gelen Yunus Emre Kahraman, AA muhabirine, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 16

Almanya'dan Sakarya'ya giden Sedat Şaban da cumartesi sabahtan beri yolda olduğunu söyledi.
Vatana gelmenin ayır bir his olduğunu ifade eden Şaban, "Gurbet zor, özlem çok. Allah bu yolculuğu yapan vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Bambaşka bir his, evimdeyim." dedi.

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Avrupalı Türkler Türkiye yolunda. Kapıkule doldu taştı 17

Fransa'da yaşayan Pınar Kendigelen de bir aylık izin için büyük bir hevesle ülkesine geldiğini söyledi.
Yolculuğun zor olduğunu belirten Kendigelen "Yolda perişan oluyoruz ama vatanımız için değer, her şeyi yaparız. Bayrağımızı görünce duygulanıyoruz vatanımız bizim her şeyimiz." diye konuştu.

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