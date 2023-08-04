Avrupalılar markete gitmekten vazgeçti. Satışlar düştü

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,9 ile Romanya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de gerçekleşti.

KAYNAK: AA
Avrupalılar markete gitmekten vazgeçti. Satışlar düştü

Euno Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,9 ile Romanya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 15,7, Estonya'da yüzde 8,7 ve Macaristan'da yüzde 8,3 azaldı.

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