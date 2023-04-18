Avrupa'nın çip krizine karşı hamlesi uygulamaya hazır

AB ülkeleri uluslararası çip krizine karşı, çip üretimini artırmak adına 43 milyar avroluk kaynağın sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa'nın çip krizine karşı hamlesi uygulamaya hazır

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa'daki çip üretimini canlandırmak için hazırlanan çip yasasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, arz güvenliği sağlanması için çip alanında büyük ölçekli teknolojik kapasite artırma yatırımları desteklenecek.

KAMU VE ÖZEL YATIRIM BİR ARADA OLACAK

Avrupa, çip yatırımları için daha cazip bir hale getirilecek. Çipteki tedarik sıkıntılarını öngörmek ve kriz durumunda müdahale için bir sistem kurulacak.

Çip alanında 3,3 milyar avrosu AB bütçesinden olmak üzere 43 milyar euroluk kamu ve özel yatırım harekete geçirilecek.

AB'nin çip üretimindeki payının 2030'a kadar yüzde 20'ye ulaşması hedeflenecek. Mevcut durumda, AB'nin çip üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinde bulunuyor.

Yasa, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

ABD VE ÇİN'DE BENZER ADIMLARI ATTI

Çipler, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok teknolojik ürünün içinde yer alıyor.

Küresel çapta çip üretiminin büyük kısmı Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Çip üretiminin yarıya yakını ve gelişmiş çiplerin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor.

ABD ve Çin de AB benzeri çip stratejileri belirledi ve bu alana yatırımları hızlandırdı.

Çip fabrikaları çok yüksek maliyetle kuruluyor. Başlangıç düzeyinde bir çip üretim tesisinin maliyeti milyarlarca doları buluyor. Çip fabrikaları, teknolojik ilerleme nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş kabul ediliyor.

Halihazırda çip üretiminde ABD'nin Intel, Güney Kore'nin Samsung ve Tayvan'ın TSMC firmaları ilk sıralarda yer alıyor. (AA)

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