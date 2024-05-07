Avrupa'nın en büyük genelevini Çinliler alınca ortalık karıştı

Almanya’nın Köln kentinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük genelevi olarak bilinen Pascha, koronavirüs salgını sonrası iflas etmişti. Genelevi bir süre sonra Çinli bir kadın 11 milyon euroya satın aldı. Genelevi satın alan 46 yaşındaki Jing Hu isimli kadının net bir fotoğrafı bile bulunmazken hayatının çok gizemli olduğu belirtiliyor.

Çinli kadının satın alma işlemi için Alman bir avukata geniş bir vekalet verdiği öğrenildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre Çinli kadının genelevi satın alması Almanya’yı karıştırdı. Ortaya çıkan iddialara göre Çinli casuslar genelevde tutuluyor.

Genelevin yeni sahibi olan Çinli kadının insan kaçakçılığı ve casusluk iddialarından soruşturma altında bulunuyor. Alman polisi yaklaşık 2 hafta önce yaptığı bir baskında zengin Çinlileri Alman vatandaşlığı vaadiyle kandıran çete üyelerine operasyon düzenlemişti. Çinlilerin, çete aracılığı ile 360 bin euro karşılığında Alman vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

ÇİNLİ CASUSLAR NEREDE?

Büyük bir organize suç örgütüyle bağlantılı hale gelen genelevde Çinli casusların nasıl bulunduğu Alman medyasında gündemin üst sıralarında bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Çinli casusların genelevin 9. Katında bulunabilir. 9. Katta yapılan bir tadilat sonrası bölge noırmal müşterilerin girişine kapatılmıştı. Söz konusu katta Çinli ajanların yanı sıra Almanya’da casusluk faaliyeti yürütecek isimleri bulan ‘işe alım aracılarının’ bulunmasından endişe ediliyor.