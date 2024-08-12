Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın! İki ülke birbirini suçluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ve Batı’yı suçlayarak, “Ukrayna halkını öldürdüler, küresel enerji ve gıda güvenliğini baltaladılar ve şimdi de kıtada nükleer terör başlattılar” dedi.

UKRAYNA VE RUSYA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya’nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirtti. Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya NGS, Mart 2022’de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

ZELENSKİ: RUS İŞGALCİLER YANGIN ÇIKARTTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya NGS’de çıkan yangının Rusya tarafından çıkarıldığını belirtti. Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını Nikopol’den kayıt altına aldık” dedi. Radyasyon düzeyinin ilk belirlemelere göre normal olduğunu aktaran Zelenskiy, bunun aynı şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya’nın nükleer güç santralini ele geçirdiği ilk günden beri Ukrayna’ya, Avrupa’ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını belirtti. Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğini vurgulayan Zelenskiy, “Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Sadece Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali üzerindeki kontrolü normalliğe ve tam güvenliğe dönüşü garanti edebilir” dedi.

UAEA: YOĞUN KOYU DUMANA TANIK OLDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın X hesabından yapılan açıklamada, “UAEA uzmanları, akşam saatlerinde duyulan çok sayıda patlamanın ardından Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kuzey bölgesinden gelen yoğun koyu dumana tanık oldu. Ekip, santral tarafından, soğutma kulelerinden birine yönelik dron saldırısı düzenlendiği yönündeki iddia konusunda bilgilendirildi. Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi” ifadelerine yer verildi.