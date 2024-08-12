Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın! İki ülke birbirini suçluyor

Düzenleme: Ümit Karadağ
Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın! İki ülke birbirini suçluyor

Ukrayna’nın saldırısı sonucu Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, ancak santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin bulunmadığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ve Batı’yı suçlayarak, “Ukrayna halkını öldürdüler, küresel enerji ve gıda güvenliğini baltaladılar ve şimdi de kıtada nükleer terör başlattılar” dedi.

UKRAYNA VE RUSYA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya’nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirtti. Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya NGS, Mart 2022’de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

nukleer1.jpg

ZELENSKİ: RUS İŞGALCİLER YANGIN ÇIKARTTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya NGS’de çıkan yangının Rusya tarafından çıkarıldığını belirtti. Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını Nikopol’den kayıt altına aldık” dedi. Radyasyon düzeyinin ilk belirlemelere göre normal olduğunu aktaran Zelenskiy, bunun aynı şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya’nın nükleer güç santralini ele geçirdiği ilk günden beri Ukrayna’ya, Avrupa’ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını belirtti. Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğini vurgulayan Zelenskiy, “Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Sadece Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali üzerindeki kontrolü normalliğe ve tam güvenliğe dönüşü garanti edebilir” dedi.

nukleer2.jpg

UAEA: YOĞUN KOYU DUMANA TANIK OLDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın X hesabından yapılan açıklamada, “UAEA uzmanları, akşam saatlerinde duyulan çok sayıda patlamanın ardından Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kuzey bölgesinden gelen yoğun koyu dumana tanık oldu. Ekip, santral tarafından, soğutma kulelerinden birine yönelik dron saldırısı düzenlendiği yönündeki iddia konusunda bilgilendirildi. Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
TCMB Kore ile swap anlaşmasını yeniledi
TCMB Kore ile anlaştı
Mehmetçik 7 bin 500 km uzaklıkta savaşacak
Son Haberler
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar Gündem
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı Sağlık
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon Gündem
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife Ekonomi
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı Spor
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü? Sağlık
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü?
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?