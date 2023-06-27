Avrupa'nın en büyük sitesi AB Komisyonu'nu dava etti

Avrupa'nın en büyük sanal alışveriş sitesi Zalando, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni içerik kurallarına karşı hukuki süreç başlattı.

Avrupa'nın en büyük sitesi AB Komisyonu'nu dava etti

Almanya merkezli Zalando firması, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımlanması nedeniyle AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı'nda AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Zalando'nun yeni yasa kapsamında sistemik riskleri yönetmekle yükümlü çok büyük dijital platform olarak tanımlanmasına itiraz ettiğine dikkat çekildi.

AB Komisyonu'nun Zalando iş modelinin büyük kısmının perakende niteliği taşıdığını dikkate almadığı belirtti. Zalando’nun 3'üncü taraflardan gelen zararlı veya yasa dışı içeriği yayma konusunda sistemik bir risk oluşturmadığına işaret edildi.

f.png

19 PLATFORM KATI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAK ZORUNDA KALACAK

Açıklamada, Zalando'nun müşterilerine çeşitli markaların ve yerleşik ortakların titizlikle incelenmiş ürünlerini almaları için güvenli bir çevrim içi ortam sunduğuna vurgu yapıldı.

AB'nin "Çok Büyük Çevrimiçi Platformları" değerlendirmek için açık ve tutarlı bir metodolojisi olmadığı ifade edilen açıklamada, firmanın bu durumdan kaynaklanan eşit olmayan muameleye itiraz ettiği kaydedildi.

AB Komisyonu, nisan ayında, yeni yasa kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini belirlemişti.

Burada, Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun çok büyük çevrim içi platform, Bing ve Google da çok büyük arama motoru olarak sınıflandırılmıştı.

Belirlenen 19 platform yasa kapsamında yeni ve katı yükümlülüklere uymak zorunda kalacak.

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti Teknoloji - Otomotiv
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev Güncel
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev
Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti Spor
Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı Dünya
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı Güncel
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı Magazin
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı Güncel
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı