Ankara gece felaketi yaşadı: Sağanak hayatı felç etti

Kaynak: AA / DHA
Ankara gece felaketi yaşadı: Sağanak hayatı felç etti
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde olumsuzluğa neden olan yağış nedeniyle alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı birçok ev ve iş yerinin zemin katını da su bastı.

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış günlük hayatı felç etti.

Başta Çankaya olmak üzere Yenimahalle, Elmadağ, Altındağ, Ulus, Keçiören ve Mamak, ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sulara gömüldü. Birçok alt geçit de suyla doldu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar su birikintileri içerisinde kayboldu.

Ayrıca zemin ve bodrum katlarında yer alan birçok ev ve iş yerini su bastı.

Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri kent genelinde tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAZI BÖLGELERDE TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yapılan açıklamada, "70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.

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