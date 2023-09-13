Avrupa'nın en değerli takımları belli oldu. Konferans Ligi'ni Fenerbahçe korkusu sardı

Yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı 12 futbolcuyla kadro değerini 209 milyon euroya çıkaran Fenerbahçe Aston Villa ve Fiorentina'nın peşinden turnuvanın en değerli kadrosuna sahip 3. takımı oldu.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 129 milyon Euro ile Fransız ekibi Lille ve Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’un ardından 6. sırada yer alıyor.

1. Aston Villa 607.7 milyon Euro

2. Fiorentina 248.6 milyon Euro

3. Fenerbahçe 209.1 milyon Euro

4. Lille 207.8 milyon Euro

5. Frankfurt 170 milyon Euro

6. Beşiktaş 129.2 milyon Euro

7. Club Brugge 121.45 milyon Euro

8. KRC Genk 113 milyon Euro

9. AZ Alkmaar 80.1 milyon Euro

10. KAA Gent 79.6 milyon Euro