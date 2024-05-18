Beşiktaş Hatayspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş Hatayspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de bugün Beşiktaş'ın evinde Hatayspor'u konuk edeceği maçın yabancı VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Erkan Özdamar olacak.

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VAR HAKEMİ PORTEKİZ'DEN

Mücadelede VAR koltuğunda Gustavo Correia oturacak.

AVAR'da da Hakan Ceyan, Osman Gökhan Bilir ve Erkan Engin görev alacak.

İŞTE DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ

RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Helder Malheiro

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Brent Staessens

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Bram van Driessche

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