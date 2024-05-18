Beşiktaş Hatayspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Erkan Özdamar olacak.
VAR HAKEMİ PORTEKİZ'DEN
Mücadelede VAR koltuğunda Gustavo Correia oturacak.
AVAR'da da Hakan Ceyan, Osman Gökhan Bilir ve Erkan Engin görev alacak.
İŞTE DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Helder Malheiro
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Brent Staessens
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Bram van Driessche
İlgili Haberler