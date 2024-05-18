Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu

1980 yapımı 9'dan 5'e filmindeki kötü patron rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Dabney Coleman, Perşembe günü Kaliforniya'daki evinde öldü.
Kızı Quincy Coleman, Cuma günü yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.
Quincy Coleman, "Babam, dünyadaki zamanını meraklı bir zihinle, cömert bir kalple, tutku, arzu ve mizahla yanan bir ruhla geçirdi" dedi.
Coleman'ın oyunculuk kariyeri, 60'larda The Outer Limits, The Fugitive ve The Alfred Hitchcock Hour gibi TV programlarında yer almasıyla başlayarak neredeyse yetmiş yıla yayıldı.
Coleman, Sworn to Silence adlı TV filmindeki rolüyle Emmy kazandı.
İki kez Buffalo Bill'de başrol oyuncusu olarak ve bir kez de The Slap Maxwell Story'de baş karakteri canlandırdığı ve kendisine Altın Küre kazandıran rol dahil olmak üzere beş kez daha aday gösterildi.
2019 yılına kadar oyunculuğa devam eden Coleman, ciddi ve komedi rolleri arasında geçiş yaptı.
2014 yılında Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız aldı ve son oyunculuk deneyimini Yellowstone'un 2019 bölümünde Kevin Costner'ın John Dutton karakterinin ölmekte olan babasını canlandırarak yaptı.
Yellowstone'un yaratıcısı Taylor Sheridan, Dabney'in oyuncu seçimiyle ilgili olarak "Dabney ile çok uzun yıllar önce, neredeyse 20 yıl önce çalışmıştım. O bir Teksaslı ve çok yetenekli, verici bir oyuncuydu." demişti.
Coleman'ın hayatta kalan çocukları Meghan, Kelly, Randy ve Quincy Coleman ile torunları Hale ve Gabe Torrance, Luie Freundl ile Kai ve Coleman Biancaniello'dur.