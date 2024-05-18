Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu

Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emmy ödüllü Amerikalı aktör Dabney Coleman, 92 yaşında yaşamını yitirdi.
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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 1

1980 yapımı 9'dan 5'e filmindeki kötü patron rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Dabney Coleman, Perşembe günü Kaliforniya'daki evinde öldü.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 2

Kızı Quincy Coleman, Cuma günü yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 3

Quincy Coleman, "Babam, dünyadaki zamanını meraklı bir zihinle, cömert bir kalple, tutku, arzu ve mizahla yanan bir ruhla geçirdi" dedi.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 4

Coleman'ın oyunculuk kariyeri, 60'larda The Outer Limits, The Fugitive ve The Alfred Hitchcock Hour gibi TV programlarında yer almasıyla başlayarak neredeyse yetmiş yıla yayıldı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 5

Coleman, Sworn to Silence adlı TV filmindeki rolüyle Emmy kazandı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 6

İki kez Buffalo Bill'de başrol oyuncusu olarak ve bir kez de The Slap Maxwell Story'de baş karakteri canlandırdığı ve kendisine Altın Küre kazandıran rol dahil olmak üzere beş kez daha aday gösterildi.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 7

2019 yılına kadar oyunculuğa devam eden Coleman, ciddi ve komedi rolleri arasında geçiş yaptı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 8

2014 yılında Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız aldı ve son oyunculuk deneyimini Yellowstone'un 2019 bölümünde Kevin Costner'ın John Dutton karakterinin ölmekte olan babasını canlandırarak yaptı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 9

Yellowstone'un yaratıcısı Taylor Sheridan, Dabney'in oyuncu seçimiyle ilgili olarak "Dabney ile çok uzun yıllar önce, neredeyse 20 yıl önce çalışmıştım. O bir Teksaslı ve çok yetenekli, verici bir oyuncuydu." demişti.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu 10

Coleman'ın hayatta kalan çocukları Meghan, Kelly, Randy ve Quincy Coleman ile torunları Hale ve Gabe Torrance, Luie Freundl ile Kai ve Coleman Biancaniello'dur.

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