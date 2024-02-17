Avrupa'nın ödüllü Türk markasının ürünleri tek tek toplatılıyor. Ağzınıza bile sürmeyin

Türk helvasının ünlü markası Suntat’ın ürünleri bakteri tehlikesi nedeniyle marketlerden kaldırılıyor. Bu markanın helvalarında salmonella bakteri saptandı. Ürünler hem Almanya’da hem de diğer ülkelerde geri alınıyor.

Bu ürünleri almamanız ve tüketmemeniz için uyarıldınız. Suntat’ın “Antep Fıstıklı Helva 350 gram” adlı ürünü son tüketim tarihi 07.2025 ve parti numarası “L 215G23” olanlar geri çağrılıyor.

AÇIKLAMA YAPTILAR

BLG Kardeşler Lebensmittel-Handelsgesellschaft mbH tarafından yapılan açıklamada, sadece ambalaj kapağındaki son kullanma tarihi bu olan ürünlerin etkilendiği belirtildi. Tüketicilerin bu ürünleri satın aldıkları yere geri götürmeleri istendi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonello enfeksiyonu, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan bir bakteri türüdür. Bu bakteri, kirli su veya gıda yoluyla insanlara bulaşabilir.

Bu bakteriyi içeren gıdaları yediğinizde, karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş gibi şikayetler yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler gıdayı yedikten 48 saat sonra ortaya çıkabilir ve bazen 3 güne kadar sürebilir. Bu ürünleri yediyseniz, hemen doktora görünmeniz tavsiye edilir.