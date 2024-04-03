Avrupa’nın şahin isminden gevşeme sinyali

Avrupa'da faiz indirimi için Haziran sinyallerine yeni bir isim daha eklendi.

Avrupa'nın şahin para politikası yetkililerinden biri olan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann Reuters'a verdiği söyleşide faiz indirimi için Nisan ayının radarında yer almadığını, fakat haziranda ellerinde daha çok veri olacağını vurguladı.

Holzmann verilerin uygun olması halinde bir karar verileceğini söyledi.

Haziranda gevşemeye ilkesel bir itirazı olmadığını belirten Holzmann ilk olarak verileri görmek ve verilere bağlı kalmak istediğini ifade etti.

Holzman "Haziran ayına kadar veriler, F"ed'in kendi kararını vermesinden bir hafta önce bir faiz indirimi için güçlü bir ortam olduğunu gösterirse, büyük olasılıkla Fed'in geleceğini umarak bunu yapacağız. Eğer bu gerçekleşmezse, hamlemizin ekonomik etkisini azaltabilir" dedi.