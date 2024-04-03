Antalyalı çiftçilere hasar tazminatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın 13 Şubat'ta Antalya'da yaşanan sel ve su taşkınlarında maddi zarara uğrayan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Yumaklı, yaşanan afetlerden dolayı meydana gelen zararların tarım sigortası dahilinde bulunanlar için hasar tespit çalışmaları neticesinde TARSİM tarafından karşılandığını söyledi.

Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 413 bin 279 adet TARSİM poliçesi düzenlendiğini 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlayıp 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini belirtti.

Ayrıca Yumaklı Antalya'da 1 Ocak 2024 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ise 10 bin 189 adet TARSİM poliçesi düzenlendiğini, 76,7 milyon TL devlet sigorta prim desteği sağlanıp 19,1 milyon TL hasar tazminatı ödenmiş olup 46,1 milyon TL ödeme aşamasında olunduğunu belirtti.

Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği olarak zararlarının tazmini fırsatının olduğunu ifade etti.

Diğer yandan Yumaklı, Antalya'nın ilçelerinde, yaşanabilecek taşkın tehlikesine karşı dere yataklarında 2024 Yılı Yatırım Programı'nda toplam 30 adet taşkın koruma ve taşkın rüsubat inşaatı yapım işinin de olduğunu vurguladı.