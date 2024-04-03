Fed yetkilisinden kritik faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed yetkilisinden kritik faiz mesajı
Fed üyesi Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024 yılının başında beklenenden daha sıcak rakamlar görülmesine rağmen enflasyon verisinin "çok fazla değişmediğini" söyledi.

Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" ifadelerini kullandı.

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, fakat daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu dile getirdi.

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