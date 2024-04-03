Elektrikli Joyce ekim ayında yollara çıkacak

Teknoloji ve tarım şirketi Agrotech, Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’nin yüzde 75’ini satın alarak yerli ve milli elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Şirket, çevreci elektrikli araçlar konusunda hizmet veren Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri ile iş birliğiyle yaparak yeni hedef pazarlarda büyümesini sürdürecek

Yerli üretimi destekleyen şirket, Silikon Vadisi’nde Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri şirketini hayata geçirdi.

Agrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, Agrotech Grup İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz, Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ile Agrotech grup şirketi Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri CEO'su Eren Efe Erkan ve Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören düzenlenen basın toplantısında atılacak adımlar hakkında bilgi paylaştı.

SİLİKON VADİSİNDE TÜRK ŞİRKETİ

Apple, Google, Facebook ve Tesla gibi dünya devi firmaların hizmet verdiği Kaliforniya'daki Silikon Vadisi’nde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Keskin, Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan firmanın, 3 yıla yayılan planlama dahilinde teknoloji ihracatı gerçekleştireceğini kaydetti.

FARKLI ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ

Dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ise bu doğrultuda otomotiv sektörünün sadece başlangıç olduğunu belirtti. Teksöz, farklı sınıflardaki üretimin ardından gelecek dönemde de farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ÇİN'E EN GÜÇLÜ ALTERNATİF

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri CEO’su Eren Efe Erkan da ABD’den tüm dünyaya elektrikli araç ihraç edeceklerini belirtti. Erkan, “Türkiye'de üretilecek yerli elektrikli araçlar için tasarlanan yerli ve milli BLDC MOTOR'u, elektronik devre sistemlerini, otonom ve yapay zeka destekli yazılım satışlarını, Silikon Vadisi'ndeki şirketi ile birlikte Amerika olmak üzere tüm dünyadaki elektrikli araç üreticilerine ana tedarikçi olmayı hedefliyoruz. Teknolojilerimiz Çin'e en güçlü alternatif olabilir” dedi.

TÜRKİYE'NİN AYAKLARINI YERDEN KESİYORUZ

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören de şunları anlattı: Türkiye’nin milli Tesla’sı olmayı hedefliyoruz. Silikon Vadisi’nde kurduğumuz şirket ile ihracat gerçekleştireceğiz. Üretim tesisini de Tekirdağ’da kuracağız. Önümüzdeki yıl binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda 3 bin adetlik üretim hedefimiz var. Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazarımız.”

ELEKTRİKLİ ARACIN FİYATI 699 BİN TL OLACAK

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmaları hız kazandı.

Üretilecek araç bu yıl 29 Ekim’de 699 bin TL fiyatı ile Türkiye’de satışa sunulması amaçlandığı belirtildi.

Elektrikli araç, insansız kara araçları ve kurtarma araçları ile sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtalarının üretim kapasitesi ise 2024 yılında yüzde 400 artırılarak14 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Ar-Ge’si ve üretim hakları şirkete ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece elektrikli araçlar değil farklı sektörlerdeki sağlık ve savunma sanayi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makinaları, elektrikli ev aletleri gibi 20'nin üzerinde sektörde kullanılan farklı motorlar için üretim yapabilmek adına kapasite artırımı yapılacağı da kaydedildi.

Üretilecek olan entegre batarya sistemlerinin sadece şirket tarafından üretilen ürünler için değil, farklı alanlardaki ürünleri de kapsayacağı ve ihracata da yönlendirileceği kaydedildi.