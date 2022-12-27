﻿Avrupa'ya ikinci terör dersi!!!

El Kaide terörü Orta Doğu'yu kasıp kavururken, Irak'ta ve Libya'da katliamlar yaparken Avrupa uzun süre olayları seyretmekle yetinmişti...

Ancak "Orta Doğu'da nasılsa Müslümanlar Müslümanları öldürüyor" diye olayları pervasızca izleyen Avrupa ülkeleri, terör tehdidi yavaş yavaş Batı'da da kendini hissettirince paniklemişti...

Çünkü El Kaide'nin 11 Mart 2004'te, İspanya'nın başkenti Madrid'de 3 ayrı trene düzenlediği bombalı saldırıda 191 kişi ölmüş, en az 2 bin kişi yaralanmıştı...

Dinci terörün şoku kısa süre sonra İngiltere'yi de vurmuştu... Londra'da 4 teröristin, 7 Temmuz 2005'te düzenlediği intihar saldırısında 56 kişi ölmüş, 700 kişi yaralanmıştı...

Ayrılıkçı ve dinci terörün rahatlıkla hücreler oluşturduğu Fransa'nın başkenti Paris'te, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine 7 Ocak 2015'te düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin ölmesi tüm Avrupa'yı korkutmuştu...

IŞİD'li saldırganlardan biri, iki gün sonra bir Yahudi marketinde de dört kişiyi öldürünce, polis tarafından vurulmuştu...

13 Kasım 2015'te, IŞİD'in Fransa'nın başkenti Paris'teki silahlı ve bombalı saldırılarında ise 130 kişi ölmüş, 368 kişi yaralanmıştı...

IŞİD'in 22 Mart 2016'da, Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonundaki intihar saldırılarında 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı...

14 Temmuz 2016'da, yine Fransa'daki bir bayram kutlamasında, kamyonu insanların üzerine süren IŞİD militanları 84 kişiyi öldürmüştü...

PKK ve dinci terör konusunda büyük sıkıntı yaşayan Almanya'nın başkenti Berlin'de, 19 Aralık 2016 günü bir TIR'ı insanların üzerine süren IŞİD militanı 12 kişiyi öldürmüştü...

22 Mayıs 2017'de İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser alanına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 22 kişi ölmüştü...

Bir IŞİD militanının, 17 Ağustos 2017'de, İspanya'nın Barselona kentinde, bir minibüsü insanların üzerine sürmesi sonunda da 12 kişi yaşamını yitirmişti...

Velhasıl, dinci terörün kan kusturduğu Afrika ve Orta Doğu'daki olayları uzun süre görmezden gelen Avrupa, işte IŞİD terörü kapılarına dayanınca gafletten bir nebze uyanmış ve çok acı olaylar sonrası çare aramaya başlamıştı...

DİNCİDEN SONRA AYRILIKÇI ŞİDDET!..

Neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamında yaşanan kanlı saldırılar El Kaide'de sonra IŞİD tarafından da sürdürülünce, tüm dünyada terör paniği iyice artmıştı...

Bir dönem Irak'ın üçte ikisini ele geçiren El Kaide'den sonra, IŞİD'in önce Libya, sonra da 2011 yılından itibaren Suriye'de rejimi sarsmasından ders alan Amerika ise Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte koalisyon gücünü oluşturmuş ve dinci teröre savaş açmak zorunda kalmıştı...

Ve sonunda, El Kaide ya da IŞİD adı verilen Selefi dinci terör, bırakın Avrupa ülkelerini, artık Orta Doğu'da bile eylem yapamaz hale geldi...

Irak'tan sonra Libya ve ardından da Suriye'de barınamayan örgütün tek çıkış noktası olan Türkiye ise terör örgütüne karşı sürekli teyakkuzda...

Türkiye'nin en az 50 kentinde hücreleşmeye çalışan dinci örgüte karşı sürdürülen operasyonlar sonucu binlerce militan cezaevinde, büyük bölümü de sınır dışı edildi...

Ancak Afrika ve Orta Doğu'daki aymazlıktan ders alan Amerika ve Avrupa, terörün bir başka kolu olan PKK yapılanmasına karşı iki yüzlü davranmaya devam ediyor...

Bazı Avrupa ülkeleri, PKK'yı ve Suriye'deki kollarını halen terör örgütü olarak görmüyor...

Amerika ise Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele ettikleri gerekçesiyle PKK'nın oradaki kollarına destek vermeye devam ediyor...

Amerikan basını bile Suriye'de PKK/YPG çatısı altında 130 bin kişilik ordu kurulduğuna dikkat çekerken, ABD askerlerinin helikopterden tanka, hatta su altından sızmalar konusunda bile PKK'nın Suriye'deki askerî kanadına eğitim verdiğini yazmaktan geri durmuyor...

Avrupa ise IŞİD'e karşı teyakkuzda ama PKK'ya kucak açmaya, hatta korumaya devam ediyor...

İsveç'te kamu binalarına Öcalan'ın posterleri asılıyor, örgüt Fansa, İsviçre, Almanya, İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerde kurduğu 500'den fazla dernekte rahatlıkla faaliyet gösteriyor...

Alman istihbarat örgütlerinin yayınladıkları son rapora göre, PKK'nın Avrupa'da her ay topladığı milyonlarca Euro haraç, terörün finansında kullanılıyor...

Şimdi ise PKK'lıların Paris'i adeta yakıp yıkması, Avrupa'nın teröre yaklaşımı konusunda yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını sorgulatıyor...

TERÖRLE YÜZLEŞEN FRANSA...

Geçen hafta yaşlı bir Fransız'ın Kürt kökenli 3 kişiyi öldürmesini gerekçe gösteren PKK yanlıları, Paris merkezinde adeta terör estirdiler...

Araçlar ve otobüs durakları yakıldı, ev ve iş yerleri ateşe verildi, kaldırımlar söküldü, mağazalar darmadağın edildi...

Saldırılarda onlarca polis yaralanınca Fransa, IŞİD saldırılarından sonra terörün bir başka yüzü ile karşılaştı...

Türk basınının dünkü sayılarında "Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor" şeklinde benzer başlıklar atılırken, AKP yöneticileri de tüm uyarılara rağmen Avrupa ülkelerinin PKK ve diğer yan kuruluşlarını terör örgütü ilan etmek yerine, desteklediklerine dikkat çekerek, PKK'ya karşı acilen tavır alınmasını istediler...

Evet; Fransa'daki PKK kalkışmasının bir süre sonra Almanya ve İngiltere'ye sıçraması, dinci terörden büyük acı çeken Avrupa ülkelerini bu kez PKK üzerinden korkuttu...

Ancak terör konusunda Türkiye'nin 40 yıldır çektiği acılara rağmen, adeta "bana değmeyen yılan bin yaşasın" gafletine düşen Avrupa ülkeleri, "ateş düştüğü yeri yakar" gerçeğiyle yüzleşince, teröre karşı yeni bir mücadele sayfası açarlar mı bilinmiyor...

Ne olursa olsun, Paris'in ortasındaki şiddet, terörün sadece Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu bir kez daha gafil devletlerin yüzüne çarptı...

Türkiye'den sonra Orta Doğu'da da hareket kabiliyetini iyice yitiren PKK ise Paris'teki saldırılar yüzünden kendi ayağına kurşun sıkmış oldu...

Geriye tek soru kalıyor;

Dinci terörden sonra ayrılıkçı terörle de yüzleşen Avrupa ülkeleri, Paris'teki olaylardan sonra şiddetin sınırlarının olmadığını anladılar mı acaba?..