Avukat çifte taşlı bıçaklı saldırı

Bursa’da velayet davasında çocuğu teslim almak için giden avukat çift çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı. Yaralanan avukat çift polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Avukat çifte taşlı bıçaklı saldırı

İHA'nın haberine göre, genç avukat Kübra Kanalcı ile avukat eşi Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı.

Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun olayı kınayarak şunları söyledi: "Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

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