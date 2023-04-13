Her katil gibi öldürdüğü kadını suçladı... Cinayetten sonra 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı

Yeniçağ Gazetesi / Büşra İlaslan

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 38 yaşındaki Ayşe Hammal Korur, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun babası 14 yıllık eşi 41 yaşındaki Gencay Korur tarfından av tüfeği ile öldürülmüştü. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan katil zanlısı Gencay Korur, sosyal medyadan 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmış ve polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmıştı.

Katil zanlısı Gencay Korur'un yarğılandığı davanın ilk durulması geçen hafta (5 Nisan 2023) Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Katil zanlısı Korur ifadesinde, diğer kadın cinayetlerinin sanıklarının yaptığı gibi katlettiği kadını suçladı.

Katil zanlısı, "aldatıldığını" iddia ederek mahkemede olay gününü şöyle anlattı:

"Eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim"



ACILI BABA İŞKENCEYİ ANLATTI

Kızına yaşatılan eziyeti anlatan Baba Cahit Hammal süreci şöyle anlattı:

"Gencay'ın uzaklaştırma kararı vardı ancak 3 kez evime geldi. 'Ben karımı çok seviyorum bizi ayırmayın.' dedi. Ben kızımı verdim. Kızımın göğsünü sigarayla yakmış. Yanaklarını da yakmış. Kızımı insan içinde dövüyormuş. Kızım kendisinden çok korkuyordu. Kızımın korkudan çenesi sürekli titriyordu. Kızıma kendi köyünde işkenceler yapmıştır. Benim kızım bizimle birlikte tek göz bir odada yaşıyordu. Sanığın iddiaları doğru olsa neden bizimle birlikte yaşasın. Sanığın iddiaları kesinlikle yalandır. Kendisi esrar kullanıyor. Müzik aletlerini kırdığı yönündeki iddiaları doğru değildir. Kendisi esrar almak için müzik aletlerini satmıştır. Kızım çalışıyordu maaşımı ona veriyordu. Kendisi internetten balon ve oyuncak alır satar, müzisyenlikle alakası yoktur. Kızımın aldığı beyaz eşyaları da memleketine kaçırıp hırsızlık yaptı... Bunları kızım bana anlattı. Kızıma işkence yapmış. Kızım hasta olduğundan sürekli bayılıyordu. Kızım bayılınca kızımı kış aylarında yıkayarak annesiyle birlikte tecavüz etmişlerdir. Benim şikayetim devam etmektedir"



(Ayşe Hammal)

Anne Birsen Hammal ise "Benim çocuğum kucağımda öldü. Sanığın iddialarının hepsi yalandır. Kızımla ilgili bu iddiaları kabul etmiyorum. Çocuğuma iftira atmaktadır. Davacı ve şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından şikayetçi Hammal çiftinin avukatları Ahmet Erzi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatları Nilda Baltalı ve Sinem Dokur tamamen cezadan indirim almak için maktüle iftira attığını belirterek tutuklu sanık Gencay Korur'un en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Gencay Korur'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.



Davaya ilişkin Yeniçağ Gazetesi'ne konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Nilda Baltalı şunları söyledi:

"Ayşe defalarca kez şikayet ettiği katilin 17 senelik evlilik birliği boyunca tecavüzlere, eziyete çeşitli işkence biçimlerine maruz kalmış. Şikayetleri ciddiye alınmamış elektronik kelepçe talebi reddedilmiş.



(Ayşe Hamal'ın uğradığı işkenceye dair fotoğraflar: Eşi tarafından kesilen saçları ve vücudundaki morluklar...)



Ayşe Dardanel fabrikasında işe girip hayatını düzene sokmak isterken yaşlı ve felçli babasının evinde tek göz yaşamak zorunda kalmıştır. Ailesinin Ayşe'yi koruma girişimleri ve devletten destek talepleri hep sonuçsuz kalmış. Katil Gencay Korur'dan kaçıp sığındığı tek katlı tek odalı köy evindeyken katil tarafından fuhuş yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır.



(Ayşe Hamal'ın uğradığı işkenceye dair fotoğraflar: Eşi tarafından kesilen saçları ve vücudundaki morluklar...)

'ANNESİNİN KOLLARINDA HAYATINI KAYBETTİ'

Cinayet anında annesinin kollarında hayatını kaybetmiştir. Tasarlanarak öldürülmesi nedeniyle kovusturmanin genişletilmesini talep ettik.

Gencay korur duruşmada çok iğrenç şeyler söyledi. Ayşe için 'Zevk için fuhuş yapıyordu vs.' dedi. Ayşe'nin babası 'Ben engelliyim bu halimden faydalanıp kızımı katletmeye evimize geldi. Kızıma defalarca objelerle tecavüz etti. Bu kız nasıl fuhuş yapabilirdi diye bağırdı. Gerçekten çok dirayetliydiler.



(Ayşe Hamal'ın uğradığı işkenceye dair fotoğraflar)

Ayşe polise gidip lütfen bu adama elektronik kelepçe takılsın dediğinde Çanakkale'de elektronik kelepçe bulunmadığı söylenmiştir. Ufak tefek hırsızlık olaylarında dahi bu uygulama yapılmaktadır. Ayşe'nin şikayetleri sonucu Gencay Korur'a 3 ay 4 ay gibi komik cezalar verilmiştir. Oysa ki Ayşe Hammal defalarca kez evlilik içi tecavüze ve türlü eziyetlere maruz kalmıştır. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş’in geçen yıl boşandığı doktor Niyazi Akay tarafından hastane bahçesinde saldırıya uğramasına şaşırtmamak gerekir. Devlet şiddet sarmalındaki kadınlara destek olmamakta ve etkisiz kalmaktadır.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak her iki Ayşe'nin mücadelelerinin ortak olduğunu, devletin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz."



(Ayşe Hamal'ın uğradığı işkenceye dair fotoğraflar)