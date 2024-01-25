Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık’ta tek kadınlar finalinin adı kondu.

Turnuvanın Melbourne’daki 12. gününde tek kadınlar yarı finalinde 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, dünya sıralamasında 93. olan Yastremska ile mücadele etti.

Bir saat 42 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-4’lük setlerle 2-0 galip gelen Çinli tenisçi Zheng, kariyerinde ilk grand slam finaline çıktı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile finalde oynamaya hak kazandı.

Zheng ve Sabalenka arasındaki tek kadınlar finali 27 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek.