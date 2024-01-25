Galatasaray panik ataktan nasıl kurtuldu? Sedat Kaya yazdı

Dört gün önce Trabzonspor'a Trabzon'da 5 gol atan Galatasaray'ın sahasında lig sonuncusu İstanbulspor karşısında zorlanacağını kim söyleyebilirdi?

Söyleyene maçtan önce "futbol cahili" denirdi.

Maçtan sonra ise "futbol dahisi."

Sarı Kırmızılılar öyle bir ilk yarı yaşadılar ki, evlere şenlikti.

Evet oyunun hakimiydiler, sürekli baskı kurdular, rakip cezaalanına çok sık girdiler ama sakinliği ve aklı saha kenarında bırakmışlardı.

Çok gergindiler.

İstanbulspor'un katı savunmasını açabilecek beceriyi göstermek yerine sürekli panik halindeydiler.

Kanatları iyi kullanamadılar, hücumda organize olamadılar, o alıştığımız üçgenleri kuramadılar.

Rakip savunmayı kanatlardan açmak yerine hep merkezden saldırdılar.

Bu nedenle her atakta sert bir duvara çarparak geri döndüler.

Üstelik İstanbulspor'u hafife almış olacaklar ki, ligin en iyi savunmasına sahip olmalarına çok önemli açıklar verdiler.

İstanbulspor her kontraatakta büyük tehlikeler yarattı.

27. dakikada N'dao'nun direkten dönen şutu Galatasaray için bir uyarıydı.

Bir dakika sonra Sambissa'nın golü ise Ali Samiyen'de alarm çanlarının çalmasına neden oldu. Bu golde rakibini seyreden Kaan'ın hatası büyüktü.

36. dakikada Kerem'in penaltı golü gelmese Galatasaray'ın ilk yarıyı yenik kapaması kaçınılmazdı.

Okan Buruk İstanbulspor savunmasındaki kilidi açabilmek için Tete'nin yerine İcardi'yi oyuna aldı.

Ancak görüntü ilk yarının kopyasıydı.

Gerginlik ve panik Galatasaray'ın adeta yakasına yapışmıştı.

Kanatlar yine iyi çalışmıyordu.

Hücum organizasyonları zayıftı.

Sarı Kırmızılılar dakikalar ilerledikçe panik atak krizleri geçirmeye başladılar.

Öyle ki, gol ya tesadüflere, ya da duran toplara kalmıştı.

Galibiyet golü de duran toptan geldi.

79.dakikada kazanılan frikiği Kerem Aktürkoğlu gole çevirerek Galatasaray'ın panik atak krizinden çıkardı.

Ardından 90+2'de İcardi penaltıdan skoru belirledi: 3-1

3 duran top, 3 gol.

Futbol adına başka söylenebilecek bir şey yok.

Ancak, sorulması gereken sorular var.

Galatasaraylı futbolcular neden bu kadar gergin? Neden hep panik halindeler?

Okan Buruk ve yardımcıları İstanbulspor'un dört gün önce Kayseri'de Kayserispor'u yendiği maçı analiz etmediler mi?

Etseler, rakibin Kayseri'de de aynı taktikle oynadığını görürlerdi.