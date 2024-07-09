Avustralya, antisemitizmle mücadele için özel elçi atadı

Başbakan Anthony Albanese, avukat ve iş kadını Jillian Segal'in hükümete tavsiyelerde bulunmak üzere toplum liderleri ve ayrımcılık uzmanlarıyla istişare edeceğini duyurdu.

Albanese ayrıca yakın zamanda İslamofobi ile mücadele için özel bir elçinin atanacağını da sözlerine ekledi.

Orta Doğu'da devam eden çatışma, Avustralya'da istikrarsız bir siyasi sorun haline geldi. Hem Yahudi hem de Müslüman topluluklardan protestolara ve İslamofobi ve antisemitizmde keskin bir artışa neden oldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen ve yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı benzeri görülmemiş saldırının ardından, Hamas'a karşı ölümcül bir operasyon başlattı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 38 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Avustralya Başbakanı ayrıca "Avustralyalılar bu çatışmadan derin endişe duyuyor ve birçoğu acı çekiyor. Böyle zamanlarda Avustralyalılar bir araya gelmeli, parçalanmamalı" açıklamasında bulundu.

Yahudi toplumunu temsil eden birçok önemli kuruma başkanlık etmiş ve eğitim ile bankacılık sektörlerinde liderlik rolleri üstlenmiş olan özel ekçi Segal'in bu göreve atanması, toplumdaki sürtüşmeleri azaltmada "kritik bir adım" olarak kabul görüyor.

Son aylarda , İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Avustralyalı bir yardım görevlisinin altı kişiyle birlikte öldürülmesi de dahil olmak üzere, ülkenin Gazze'ye yönelik askeri harekatı konusunda giderek daha fazla endişe dile getirmeye başladı .

Filistin meselesi Avustralya'nın iktidardaki İşçi Partisi'nde de gerginliklere neden oldu. Geçen hafta bir senatör, savaş konusundaki duruşu nedeniyle partiden istifa etmek zorunda kaldı.