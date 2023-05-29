Editör: Özlem Kıral

Avustralya'nın Melbourne şehri deprem konusunda dünyanın en güvenilir şehirlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Çok nadir sismik hareketliliğe tanık olan Avustralya son 120 yılın en büyük depremiyle sarsıldı.

Ülkenin deprem konusunda yetkili birimi yaptığı açıklamada 3.8 şiddetindeki depremin yerin 2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Victoria merkezli Sismoloji Araştırma Merkezi baş bilim adamı Adam Pascale, depremin 1902'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden bu yana Melbourne'ün 40 kilometre içindeki en büyük deprem olduğunu söyledi.

Depremin can kaybına sebep olmadığı bildirilirken küçük hasarlara sebep olduğu rapor edildi.