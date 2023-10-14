Avustralya'da halk ‘Mecliste Yerli Sesi’ referandumu için sandık başında

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'e kadar sürecek.

Yaklaşık 17 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede referandumda çoğunluğun "Evet" oyu vermesi halinde Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlere ilişkin konularda meclis ve hükümet tavsiyelerde bulunacak, yerli halk için bağımsız ve kalıcı danışma konseyi oluşturulacak.

Halk, 6 eyalette kurulan 7 binden fazla sandıkta oy kullanıyor.

Sonuçlar, sandıkların kapanmasının ardından yaklaşık 48 saat içinde belli olacak.

Ülkede postayla gönderilenler de dahil oyların yüzde 42,8'i önceden kullanıldı.

Yasal düzenleme için referandumda ülke genelinde çoğunluğun sağlanmasının yanı sıra 6 eyaletten 4'ünde de oylamanın olumlu sonuçlanması gerekiyor.